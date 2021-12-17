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Haberler Ekonomi 2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022'de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022'de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin geçim sıkıntılarını gidermek için maaş iyileştirmeleri düzenlemeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrasında yeni detaylar belli oldu. 2018'de yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin lira olmuştu. Yeni düzenlemede ise en az asgari ücret kadar olması tartışılıyor. İşte detaylar.

takvim.com.tr
17.12.2021 10:11 - Son Güncelleme: 17.12.2021 10:14
2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Emekli Maaşlarında Yeni İyileştirmeler Gündemde

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı zamları ve maaş iyileştirmelerine ilişkin düzenlemelerin detayları belli olmaya başladı. 2018 yılında yapılan düzenleme SGK emeklilerinin en düşük emekli maaşı 1.000 TL'ye çıkarılmıştı.

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2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Sonraki dönemde ise düşük emekli maaşı alan kişiler, prim hesaplamaları düşük bile olsa bu oranda maaş almaya başladılar.
Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında ise emekliler için yeni düzenleme yapılmıştı.

2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Yapılan son düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye çıkarıldı. Yeni emekli olan bir kişinin emekli maaşı bu oranın altında bile kalsa bin 500 liraya tamamlanarak ödemelerin yapılması mümkün hale getirildi.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Son dönemde ise artan enflasyon, fiyatlar ve kur farkı nedeniyle zorluk yaşayan emekliler için en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiği tartışmaları yapılmaya başladı.

2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak? Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı

Bakan'dan Emekli Aylıklarının Düzenlenmesi Hakkında Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde emekli vatandaşların aylıklarında düzenleme yapılacağına ilişkin duyuru yapmıştı.

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