200 bin TL, 250 bin TL, 450 bin TL! Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları değişti!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bağlamında fırsat olarak ortaya çıkan konut kredileri faiz oranlarını indirilmesinin sonrasında pek çok vatandaş ev sahibi olacak. Kira öder gibi ev sahibi olabileceksiniz. Cazip fırsatlar açıklayan bankalar yardımıyla ödemeleri düşük tutarak bütçenizi zorlamayacaksınız. İşte 200 bin TL, 250 bin TL, 450 bin TL! Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları...
06.10.2022 12:04 - Son Güncelleme: 06.10.2022 12:04
Bu bankalardan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri ile ilgili daha çeşitli bilgi sahibi olabilmek amacıyla internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz. Görüşmeler ile krediler ile ilgili öğrenebileceğiniz detaylar şu şekildedir;