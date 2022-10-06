200 bin TL, 250 bin TL, 450 bin TL! Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları değişti!

Bu bankalardan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri ile ilgili daha çeşitli bilgi sahibi olabilmek amacıyla internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz. Görüşmeler ile krediler ile ilgili öğrenebileceğiniz detaylar şu şekildedir;