200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!
İhtiyaç sahibi olan, dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları taşıyan milyonlarca kişiye ödemeler ulaşıyor. Sosyal yardımlar kapsamında; doğum, öksüz yetim, yaşlılık, terör maduru, muhtaç asker aileleri, afet-acil durum, şehit yakınları ve gaziler, gıda, barınma gibi çeşitli alanlarda karşılıksız olarak verilen devlet destekleri ödenen miktarlar açısından farklılık gösteriyor. 200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor, şartları taşıyanların başvurusunu yapmayı unutmaması gerekiyor. İşte dar gelirli kişilerin yararlanabileceği karşılıksız devlet destekleri!
Dar geliri olan ve geçinmekte zorlanan milyonlarca vatandaş için devlet tarafından yardımlar verilmeye devam ediyor ve farklı miktarlarda ödemeler hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar kapsamında bazı ödemeler aylık olarak yapılırken bazıları bir defaya mahsus oluyor ve hak sahibi olabilmek için belirlenen şartları taşıyor olmak oldukça önemli. İhtiyaç sahibi ailelerin sosyal desteklerden yararlanabilmek için başvurusunu tamamlaması gerekiyor. İşte devlet desteğine ilişkin tüm detaylar!
DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKLER
DOĞUM YARDIMI
ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (1.417,80 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 215 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI
3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar TC Kimlik Kartı 300 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.