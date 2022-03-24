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Haberler Ekonomi 200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

İhtiyaç sahibi olan, dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları taşıyan milyonlarca kişiye ödemeler ulaşıyor. Sosyal yardımlar kapsamında; doğum, öksüz yetim, yaşlılık, terör maduru, muhtaç asker aileleri, afet-acil durum, şehit yakınları ve gaziler, gıda, barınma gibi çeşitli alanlarda karşılıksız olarak verilen devlet destekleri ödenen miktarlar açısından farklılık gösteriyor. 200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor, şartları taşıyanların başvurusunu yapmayı unutmaması gerekiyor. İşte dar gelirli kişilerin yararlanabileceği karşılıksız devlet destekleri!

24.03.2022 18:03 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:03
200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

Dar geliri olan ve geçinmekte zorlanan milyonlarca vatandaş için devlet tarafından yardımlar verilmeye devam ediyor ve farklı miktarlarda ödemeler hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar kapsamında bazı ödemeler aylık olarak yapılırken bazıları bir defaya mahsus oluyor ve hak sahibi olabilmek için belirlenen şartları taşıyor olmak oldukça önemli. İhtiyaç sahibi ailelerin sosyal desteklerden yararlanabilmek için başvurusunu tamamlaması gerekiyor. İşte devlet desteğine ilişkin tüm detaylar!

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200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKLER

DOĞUM YARDIMI

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır. Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL Ödemeler tek seferliktir
200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (1.417,80 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 215 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar TC Kimlik Kartı 300 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI
Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal
güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi
olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür. Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası TC Kimlik Kartı 500 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
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