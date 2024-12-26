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%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV'siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Son dönemde Türkiye'de engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti ile yapılan araç alımları önemli bir artış gösterdi. Özellikle yüksek enflasyon ve yüksek ÖTV oranları nedeniyle engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışları sıfır araç almak isteyen birçok kişi için cazip bir seçenek haline geldi. Ancak bu yükselişin beraberinde bazı istismar durumlarını da getirdiği ifade ediliyordu. ÖTV'siz araç satışlarında yeni düzenlemeler geldi. Yerli üretim şartı getirildi. İşte merak edilen yeni gelişmeler.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:58
%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti şu günlerde büyük ilgi görmeye başladı. Ancak bu taleplerin istismar edilmesini engellemek amacıyla ekonomi yönetimi ÖTV muafiyetli araç satışına yönelik kapsamlı değişiklikler yaptı.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

5 Yıl Olan Satış Yasağı Süresi 10 Yıla Çıkarıldı

2024 yılı itibarıyla engelli muafiyetli otomobil satışları rekor seviyelere ulaşınca kamuoyunda bu konuda istismar edebileceği düşünülen durumlar dikkat çekmeye başladı.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Bu değişiklikle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu avantajdan faydalanmalarını daha etkin bir şekilde sağlamak amaçlanıyor.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Yüzde 20 Yerlilik Şartı Getirildi

Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen otomobillerde artık yüzde 20 yerlilik oranı şartı aranacak.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Bu yerli üretimi destekleme amacı güden bir adım olarak değerlendirilirken otomotiv sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Hangi Araçlar Yerlilik Şartı Kapsamında?

Yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar engellilere ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek modeller arasında yer alacak. İşte örnekler...

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon
Renault Clio, Megane, Duster

%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Hyundai i10, i20, Bayon
Toyota Corolla, C-HR
Togg T10X