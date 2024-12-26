%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti şu günlerde büyük ilgi görmeye başladı. Ancak bu taleplerin istismar edilmesini engellemek amacıyla ekonomi yönetimi ÖTV muafiyetli araç satışına yönelik kapsamlı değişiklikler yaptı.

5 Yıl Olan Satış Yasağı Süresi 10 Yıla Çıkarıldı 2024 yılı itibarıyla engelli muafiyetli otomobil satışları rekor seviyelere ulaşınca kamuoyunda bu konuda istismar edebileceği düşünülen durumlar dikkat çekmeye başladı.

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bu değişiklikle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu avantajdan faydalanmalarını daha etkin bir şekilde sağlamak amaçlanıyor.