%20 YERLİ ARAÇ MARKALARI LİSTESİ | ÖTV’siz araç alımında şartlar değişti! %20 yerli otomobiller hangileri?

Engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti şu günlerde büyük ilgi görmeye başladı. Ancak bu taleplerin istismar edilmesini engellemek amacıyla ekonomi yönetimi ÖTV muafiyetli araç satışına yönelik kapsamlı değişiklikler yaptı.
5 Yıl Olan Satış Yasağı Süresi 10 Yıla Çıkarıldı
2024 yılı itibarıyla engelli muafiyetli otomobil satışları rekor seviyelere ulaşınca kamuoyunda bu konuda istismar edebileceği düşünülen durumlar dikkat çekmeye başladı.
Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Bu değişiklikle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu avantajdan faydalanmalarını daha etkin bir şekilde sağlamak amaçlanıyor.
Yüzde 20 Yerlilik Şartı Getirildi
Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen otomobillerde artık yüzde 20 yerlilik oranı şartı aranacak.
Bu yerli üretimi destekleme amacı güden bir adım olarak değerlendirilirken otomotiv sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.
Hangi Araçlar Yerlilik Şartı Kapsamında?
Yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar engellilere ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek modeller arasında yer alacak. İşte örnekler...
Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon
Renault Clio, Megane, Duster
Hyundai i10, i20, Bayon
Toyota Corolla, C-HR
Togg T10X