20 Ocak 2022 güncel banka kredi faiz oranları! Deprem efekti geldi: İhtiyaç, konut, taşıt faizleri düştü mü? Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING...
Bankaların güncel faiz oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer edinirken gözler bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarına çevrildi. Elinde peşinatı olmayan ancak ev, araba alacaklar bankaların sunduğu konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizlerde indirim olup olmadığı kafalarda soru işareti edindi. Kredi çekecek vatandaşlar hesaplı teklifleri değerlendirerek bankalardan kredi almak istiyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları düştü mü? 20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri indi mi? İşte 2022 Ocak ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi
20.01.2022 10:54
- Son Güncelleme: 20.01.2022 10:54
20 Ocak 2022 güncel banka kredi faiz oranları! Deprem efekti geldi: İhtiyaç, konut, taşıt faizleri düştü mü? Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING... Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından bankaların yeni kredi faizleri de belli olacak. Bankalar tek tek açıkladı. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İşte 2022 Ocak ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi