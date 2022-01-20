20 Ocak 2022 güncel banka kredi faiz oranları! Deprem efekti geldi: İhtiyaç, konut, taşıt faizleri düştü mü? Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING... Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından bankaların yeni kredi faizleri de belli olacak. Bankalar tek tek açıkladı. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İşte 2022 Ocak ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi