%20 KADEMELİ EK ZAM NETLEŞİYOR! 2000 sonrası Esnaf, Tarım, SSK, Bağkur'luya 10.900 TL emekli maaşı! Fark İNTİBAKLA kapanıyor! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Milyonlarca emekli Temmuz 2023 maaşlarını merak ediyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Temmuz zammı için araştırmalara başladı. Son olarak emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan ilk 4 aylık enflasyon oranları sonrası Temmuz zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 sonrası emekli maaş hesabı 2023!