%20 KADEMELİ EK ZAM NETLEŞİYOR! 2000 sonrası Esnaf, Tarım, SSK, Bağkur'luya 10.900 TL emekli maaşı! Fark İNTİBAKLA kapanıyor! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...
SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz'da yapılacak maaş zammını bekliyor. Gelen 4 aylık veriyle birlikte yeni oranlar netleşmeye başlandı. 4 aylık TÜFE yüzde 15.21 çıkarken, kalan 2 aylık enflasyon verisi için de tahminler bulunuyor. Bu kapsamda 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağı hakkında yeni hesaplamalar merak edildi. Peki, Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak? 2000 öncesi ve sonrası SSK, Bağkur'luların maaşları ne kadar olacak? İntibak gelecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli Temmuz 2023 maaşlarını merak ediyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Temmuz zammı için araştırmalara başladı. Son olarak emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan ilk 4 aylık enflasyon oranları sonrası Temmuz zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 sonrası emekli maaş hesabı 2023!
Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. Maaşı artacak kesimlerin başında da emekliler gelecek. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan emeklilerin, Nisan ayı itibariyle de bayram ikramiyesi 2 bin liraya, taban aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayında da ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler, Temmuz'da da zam alacak.