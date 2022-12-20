20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor.