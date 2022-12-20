20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...
Asgari ücret zammı için geri sayım sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı. Peki, asgari ücret kaç TL oldu 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
20.12.2022 16:43 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:51
Asgari ücret son dakika haberleri sıklıkla takip edilmeye başlandı. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. kez toplandı. Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Peki, Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika geldi mi? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor.