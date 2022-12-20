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Haberler Ekonomi 20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

Asgari ücret zammı için geri sayım sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı. Peki, asgari ücret kaç TL oldu 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
20.12.2022 16:43 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:51
20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

Asgari ücret son dakika haberleri sıklıkla takip edilmeye başlandı. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. kez toplandı. Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Peki, Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika geldi mi? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

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20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

TÜRK-İŞ: RESMİ TEKLİFİMİZ 9 BİN TL!

Kritik görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ, resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu açıkladı.

20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor.

20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

ASGARİ ÜCRET A HABER CANLI AÇIKLAMALAR İÇİN CANLI YAYIN!

20 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

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