20-48 yaş arası direkt müracaat edebilir! Ülke genelinde 68 bin 519 işçi alımı müjdesi geldi! Şubat 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Şubat ayının ilk günlerinde işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. İşte güncel ilanlar listesi...