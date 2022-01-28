20-48 yaş arası direkt müracaat edebilir! Ülke genelinde 68 bin 519 işçi alımı müjdesi geldi! Şubat 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları
Yıllardır iş arayanların aradığı sektörde iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. Kurum tarafından yeni yılın ilk gününden bugüne kadar 114.171 kişi işine kavuştu. Şubat ayında yapılacak olan kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlarını kapsamlı bir şekilde açıkladı. İlan sayfasında yer alan ilanlar güncel olan işçi alımı sayısı ise 68 bin 519 olarak ifade edildi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olacak.
20-48 yaş arası direkt müracaat edebilir! Ülke genelinde 68 bin 519 işçi alımı müjdesi geldi! Şubat 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Şubat ayının ilk günlerinde işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. İşte güncel ilanlar listesi...
68 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 68 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.