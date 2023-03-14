2 veriyle %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.506 TL + Memura 13.637 TL MAAŞ! 4A-4B-4C enflasyon zam farkı tablosu 2023!

EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, "Bugün en düşük emekliği aylığı devlet katkısıyla 5 bin 500 lira, net asgari ücret ise 8 bin 506 lira.