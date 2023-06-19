2. TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA! Bağkur affı Torba yasada var mı? EYT 5.000 prim günü kapsamda mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası son durum!
2. TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA! Torba yasada BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası torba yasa kapsamına alındı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 torba yasa maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşı, staj düzenlemesi, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konuların yer aldığı 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği merak ediliyor. İşte detaylar...
Torba yasa son dakika gelişmeleri haberimizde! 18 maddelik yeni torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu noktada 'Torba yasa maddeleri neleri kapsıyor? Bağkur affı Torba yasada var mı? EYT 5.000 prim günü kapsamda mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası son durum' konu başlıkları gündeme geldi. İşte detaylar...
TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ!
Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.
Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.
Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.
Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.
Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.
Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.
Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.
Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.
Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.
TORBA YASADA EYT'LİYE STAJ SİGORTASI, 5000 PRİM GÜN SAYISI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK KONULARI VAR MI?
Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacak.