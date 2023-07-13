2. Torba yasa ile 2000-2012 arası SGK’lıya kademeli emeklilik! 55-50-48-45 yaşındakilere nihai tablo çıktı! 5000 veya 4500 prim yeterli! Bağkur affı...

1999, 2000 ve 2008 arasındaki kademeli emeklilik tablosu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.Milyonlarca vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapacağı açıklamaları büyük bir merakla bekliyor. Vatandaşlar, emeklilik süreçlerini etkileyebilecek bu düzenlemelerin sonuçlarını görmek ve gelecek planlamalarını buna göre yapabilmek için büyük bir beklenti içindeler. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte detaylar...