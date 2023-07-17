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Haberler Ekonomi 2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

Meclis Temmuz zammını içeren torba teklifini yasalaştırarak tatile girdi. Şimdi gözler 2. torba yasaya çevrildi. TBMM açıldığında milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi masaya yatıracak. Bu tasarı ile özellikle, emekliliği kolaylaştıracak adımların önümüzdeki dönemde tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi hedefleniyor. Peki, 2. torba yasada neler olacak? Hangi maddeler yer alacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
17.07.2023 11:45 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:45
2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten yasa yürürlüğe girdi. 2. torba yasa tasarısında, emeklilik müjdesi verilmesi ve emekliliği kolaylaştıracak adımların atılması planlanıyor. Peki, hangi maddeler yer alacak? İşte detaylar...

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2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

YENİ TORBADA NELER OLACAK?

Meclis; memurların ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girerken, açıldığında da milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Peki bu torbada kimler olacak? İşte detayları...

2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten torba yasa yürürlüğe girerken, yeni emeklilik reformunu da içeren torba yasa tasarısı hazırlığı başladı.

2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

Bu kapsamda milyonlara emeklilik müjdesi verilecek. Özellikle emekliliği kolaylaştıracak adımların önümüzdeki dönemde tamamlanıp, açıldığında Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Peki yeni torbada neler olacak? İşte detayları..

2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

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