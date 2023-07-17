2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....
Meclis Temmuz zammını içeren torba teklifini yasalaştırarak tatile girdi. Şimdi gözler 2. torba yasaya çevrildi. TBMM açıldığında milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi masaya yatıracak. Bu tasarı ile özellikle, emekliliği kolaylaştıracak adımların önümüzdeki dönemde tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi hedefleniyor. Peki, 2. torba yasada neler olacak? Hangi maddeler yer alacak? İşte tüm detaylar...
17.07.2023 11:45 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:45
20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten yasa yürürlüğe girdi. 2. torba yasa tasarısında, emeklilik müjdesi verilmesi ve emekliliği kolaylaştıracak adımların atılması planlanıyor. Peki, hangi maddeler yer alacak? İşte detaylar...
YENİ TORBADA NELER OLACAK?
Meclis; memurların ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girerken, açıldığında da milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Peki bu torbada kimler olacak? İşte detayları...
20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten torba yasa yürürlüğe girerken, yeni emeklilik reformunu da içeren torba yasa tasarısı hazırlığı başladı.