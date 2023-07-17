2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! Yeni EYT paketiyle 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.