Emekli, memur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 2 müjde açıklandı! Vergi kaydı Bağkur kayıt tarihini geri çekecek mi? En az 589 gün staj detayına dikkat! 99'dan önce...
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, emeklilikle ilgili detayları öğrenmek amacıyla aktif bir şekilde araştırmalar yapıyor. Arama motorlarında sıklıkla karşılaşılan EYT konusu da bu merak edilenler arasında öne çıkıyor. " Vergi mükellefi Bağkur giriş tarihimi geri çeker mi? Staj sigorta girişim ile uzun vadeli sigorta girişim arasında bir doğumum var. Doğum borçlanmasıyla EYT kapsamına girebilir miyim? Yıpranma EYT'li yapar mı?" gibi birçok sorunun yanıtı haberimizde...
Milyonlarca kişi, çalışma hayatındaki detaylarla ilgili pek çok sorunun cevabını merak ediyor ve bu konuda araştırmalar yapıyor. Özellikle SSK, Bağkur, 4C gibi sigorta türleri ve EYT ile ilgili sorular, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bu konulara ilişkin merak edilen soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Soru: 1966 doğumlu bayanım. 1988 Bağkur'a (4/b) isteğe bağlı sigortalı oldum ve Bağkur'a 3413 güm prim ödemem var. 1998 yılında Bağkur'a pirim yatırmayı bıraktım. 2020 yılında SSK'lı (4a) olarak işe başladım. SSK'ya da 4a 1110 gün prim ödedim. Halen çalışmaya devam ediyorum. Acaba ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: 150 gün daha prim ödeyerek Bağkur'dan sonra SSK'ya ödediğiniz 1110 gün primi 1260 güne tamamlarsanız, SSK'da yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. 150 günden sonra prim ödemeseniz de 2024 içinde 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
YIPRANMA EYT'Lİ YAPAR MI?
SORU: 1 Ocak 1975 doğumluyum. 24 Kasım 1999'da ilk sigorta girişim oldu. Temmuz 2000'de yedek subay olarak 15 ay askerlik yaptım. Emekli Sandığı ile beraber 5972 günüm var (4a ve 4c toplamı). Yedek subaylıkta kazanılan fiili hizmet zammı süresi sigorta girişimi farazi olarak geri götürür mü? Götürüyorsa EYT'li olabiliyor muyum?
CEVAP: Sorunuzu 2 Nisan 2023 tarihli gazetemizde cevaplandırmıştık. Sanırım gazeteyi takip etmediniz. Yedek subaylıkta kazanılan Fiili Hizmet Süresi Zammı'nın (yıpranma süresinin) başlangıç tarihini farazi olarak geriye götürmesi; ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların tabi olduğu kademeyi (emeklilik şartlarını) belirlemek için yapılan bir uygulama. İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olduğunuzdan maalesef size uygulanamayacağından yıpranma süresi ile EYT kapsamına giremezsiniz.
Emekli olmak için; 7000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 1028 gün daha prim ödeyip toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de yine 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).
VERGİ KAYDI BAĞKUR TARİHİNİ GERİ ÇEKER Mİ?
Soru: 20 Mart 1979 doğumluyum. 21 Şubat 1999 tarihinde asker oldum. 21 Şubat 2023'te çiftçi Bağkur'una girişim var. Haziran 1999'daki vergi mükellefi kaydımdan dolayı çiftçilik yapıyorum diye boş beyanname doldurup vergi dairesine verdim. Bu vergi mükellefi Bağkur giriş tarihimi geri çeker mi?
Cevap: Yeni bir yasayla vergi kaydına dayanarak geçmişten Bağkur'a kayıt hakkı verilmediği sürece, maalesef geçmişten Bağkur'a kayıt yaptıramazsınız. Vergi kaydı Bağkur kayıt tarihinizi geri çekmez.
STAJ SONRASINDAKİ DOĞUM BORÇLANMASI EYT'Lİ YAPAR MI?
SORU: 10 Haziran 1975 doğumluyum. 1992'de staj sigortam var. Uzun vadeli sigorta girişim 15 Mart 2000 olup 5386 gün prim ödedim. Staj sigorta girişim ile uzun vadeli sigorta girişim arasında bir doğumum var. Doğum borçlanmasıyla EYT kapsamına girebilir miyim?
CEVAP: Staj sigortasından sonra, sigorta başlangıcından önceki doğumlar borçlanılabiliyor. Çocuğunuzun doğum tarihi 7 Eylül 1999'dan önceki bir tarihse doğum borçlanması yaparak EYT kapsamına girersiniz. EYT'lilerden yaş aranmadığından, en az 589 gün doğum borçlanması yapabilirseniz, toplam priminizi 5975 güne tamamlayarak hemen emekli olmanız mümkün. Çocuğunuzun doğumunu tarih (gün, ay, yıl) olarak bildirirseniz sorunuza daha net cevap verebiliriz.