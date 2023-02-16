2 gün sonra ŞOK’ta dev indirim başlıyor! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 81 ilde fiyatlar indi! 4 litre Ayçiçek yağı 139,95! Ped, sürpriz ürünler...

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar market market indirim ararken ŞOK devreye girdi. Bu hafta ŞOK'ta onlarca üründe indirimler yapıldı. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça ''ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?'' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. Peki ŞOK'un indirimli ürünler neler? Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdında indirim var mı? İşte ŞOK güncel 16-21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu...