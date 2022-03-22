2. el araba fiyatları düşmese de olur! Günde 100 lirayı gözden çıkaran hayalindeki araca kavuşacak! Vakıfbank’tan düşük faizli taşıt kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil piyasalarının canlandırılmasına yönelik kredi limitleri ve vadelerinde düzenlemeye gitmişti. Yapılan düzenleme sonrasında yüksek fiyatlar nedeniyle istenen düzeyde hareketlilik olmaması ise dikkat çektir. Vakıfbank ise avantajlı faiz oranları ile ikinci el araçlar için sunduğu taşıt kredisi ile araç satın almak isteyenlere destek olmaya devam ediyor.