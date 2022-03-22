2. el araba fiyatları düşmese de olur! Günde 100 lirayı gözden çıkaran hayalindeki araca kavuşacak! Vakıfbank'tan düşük faizli taşıt kredisi
Otomotiv sektöründe hem küresel hem de ülke genelinde birçok sorun görülmeye devam ediyor. Çip krizi, üretim ve tedarik gibi sorunlar ile boğuşan sektör, Türkiye'de yüksek kur farkı, vergiler nedeniyle yüksek fiyatların görülmesine neden oluyor. Sıfır km araç fiyatlarının bir hayli artmasının ardından ikinci el piyasalara yönelen çok sayıda vatandaş burada da artan talep nedeniyle yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Yaşanan bu sorunların çözümünde ise bankalar uygun kredi seçenekleri ile destek olmaya çalışıyor. Vakıfbank'tan gelen taşıt kredisi hamlesi ise 2. el araç sahibi olmak isteyenlere destek olmayı hedefliyor. İşte ikinci piyasaları hareketlendirecek taşıt kredisi detayları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil piyasalarının canlandırılmasına yönelik kredi limitleri ve vadelerinde düzenlemeye gitmişti. Yapılan düzenleme sonrasında yüksek fiyatlar nedeniyle istenen düzeyde hareketlilik olmaması ise dikkat çektir. Vakıfbank ise avantajlı faiz oranları ile ikinci el araçlar için sunduğu taşıt kredisi ile araç satın almak isteyenlere destek olmaya devam ediyor.
👉Ayda 3.199 TL Taksitle 100 Bin Lira Taşıt Kredisi!
Vakıfbank sıfır km ve ikinci el araç satın almak isteyenlere cazip oranlarda kredi teklifleri sunuyor. 48 ay vade imkanı ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında ikinci el tüm marka araçlar için ayda 3.199,46 TL taksit ödeyerek 100 bin lira taşıt kredisi kullanmanız mümkündür.
Aylık düşük taksit ödeyerek dilediğiniz ikinci el araca sahip olmak için Vakıfbank, bütçeye uygun geri ödeme seçeneklerini de bir arada sunmaktadır.