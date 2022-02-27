2 bin 53 lira avantaj! Emekli ikramiyelerinde asgari ücret ayarı! Gün yüzüne çıkıyor: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun hesabına 2 kez yatacak!

Emekliler tarafından bayram ikramiyelerinde artış yapılması bekleniyor. 4 bin 253 TL'ye yükseltilmesi istenen emekli bayram ikramiyesi oranlarında ilişkin böylece yeni detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı ise merak ediliyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar…