2 bin 53 lira avantaj! Emekli ikramiyelerinde asgari ücret ayarı! Gün yüzüne çıkıyor: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lunun hesabına 2 kez yatacak!
Tüm emeklilerin gözü kulağı emekli ikramiyelerinde. Tüm emekliler ikramiyelerde artış beklerken, tutar için asgari ücret formülü konuşulmaya başlandı. Bu förmüle göre 2 bayramda emeklilere toplamda 4 bin 253 TL verilecek. Böylece emekliler yıllık 2 bin 53 lira avantaj sağlayacak. Bilindiği üzere emekliler bu yılın ilk zammını Ocak ayında gördü. SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 25.47, memur emeklilerine de yüzde 30.95 zam yansıtıldı. İkramiyedeki artıştan dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanmış olacak. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
27.02.2022 18:00 - Son Güncelleme: 27.02.2022 18:00
Emekliler tarafından bayram ikramiyelerinde artış yapılması bekleniyor. 4 bin 253 TL'ye yükseltilmesi istenen emekli bayram ikramiyesi oranlarında ilişkin böylece yeni detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı ise merak ediliyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar…