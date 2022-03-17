2 banka sıraya girdi! Faizsiz kredi fırsatıyla ev sahibi yapacaklar! 2.116 TL taksitle konut almak artık hayal değil

Konut kredisi kullanarak hayallerindeki eve sahip olmak isteyenler bir yandan yüksek ev fiyatları ile karşılaşırken, diğer yandan bankaların yüksek faiz oranları ile karşılaştılar. İki katılım bankası ise hem faizsiz hem de uygun kâr oranları ile sunulan kredilerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların aradığı finansman desteği esnek ödeme koşulları ile sunulacak.