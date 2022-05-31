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2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL'ye varan kredi hizmeti alacaksınız!

Ekonomik şartların, çeşitli faktörler çerçevesinde giderek ağırlaşmış olduğu şu günlerde tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşlara, kamu bankalarından destek haberi geldi. Halk Bankası ve Vakıfbank, yalnızca emeklileri ilgilendiren iki yeni kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte kamu bankalarının emekli kampanyalarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
31.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 31.05.2022 17:08
2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız!

Vakıfbank ve Halk Bankası, dara düşen emekli vatandaşlar için geliştirmiş oldukları nakit ve kredi kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız!

Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan Emeklilere Karşılıksız Ödeme Hizmeti!

Ülkemizin iki önemli kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank ve Halk Bankası, zorlu ekonomik şartlara karşın tek maaş ile direnmeye çalışan emekli vatandaşlar için bir promosyon kampanyası geliştirdiklerini duyurdu.

2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız!

Ortak içeriklere sahip olan ancak iki bankanın da kendi özelinde başvurulara açmış olduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını ilgili bankalardan birinin bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca hesabın o bankada kalacağının taahhüdünü veren emeklilere, SGK maaşı tutarlarına göre belirlenmiş olan tutarlarda, karşılıksız ödeme yapılacağı bildirildi.

2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız!

Vakıfbank ve Halk Bankası, kendi özellerinde başvuruya açmış oldukları promosyon kampanyası kapsamında ilgili şartları sağlayan emeklilere ödeyecekleri nakit tutarları şu şekilde belirledi:

2 banka biraz önce açıkladı! Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız!
  • SGK maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olan emekli vatandaşlara: 500 TL
  • SGK maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan emekli vatandaşlara: 625 TL
  • SGK maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan emekli vatandaşlara: 750 TL

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