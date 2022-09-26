2 ayda bir verilecek! Devletten ev hanımlarına 1.000 TL nakit para! TC kimlikle gidip PTT'den alabilirsiniz! Karşılığı yok, maaş gibi ödeme...

Devlet zor durumda kalan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere bütçe imkanları ölçüsünde destek sağlamaya devam ediyor. Özelliklere kadınlara yönelik yardımlar dikkat çekiyor. Eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar daha çok yararlanıyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmak yetiyor. İşte kadınlara özel yapılan yardımlar haberimizde...