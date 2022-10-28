2 ay kaldı, 65 yaşa 1.799,94 TL, evde yakınına bakana 3.336,00 TL dağıtılacak! Başvuru ekranı aktif halen geç değil! E-devletten başvurana PTT’den para geliyor

Ocak 2023'te sadece memurlar, asgari ücretliler, emekliler zam almayacak. Devletin sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşların maaşları da artacak. Peki kime ne kadar ödeme yapılacak? Yaşlılar, engelliler, okul okuyan öğrenciler, çocuğu olan aileler, evde bakım maaşı alanlar milyonlarca kişinin aldığı paralara zam gelecek. Zamlı tablo ortaya çıktı. Şuan 1.536,70 TL olan 65 yaş aylığı 1.799,94 TL olacak. 3.336,00 TL olan evde bakım desteği 3.907,46 TL olacak. İşte tüm ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNİN OLDUĞU LİSTE!