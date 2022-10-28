2 ay kaldı, 65 yaşa 1.799,94 TL, evde yakınına bakana 3.336,00 TL dağıtılacak! Başvuru ekranı aktif halen geç değil! E-devletten başvurana PTT'den para geliyor
Ocak ayında yapılacak memur, emekli ve asgari ücret zammı yaşlılar, evde yakınına bakanlara da vuracak. 2023 yılında devlet tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri artacak. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı destek ödemelerinin ne kadar artacağı, kimin kaç TL maaş alacağı ortaya çıktı. Eve bakım ve yaşlı maaşlarının yanı sıra engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılan ödemeler de yükselecek. Buna göre memur maaş katsayısındaki zamla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 1226 TL'den 1.436 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1.840 TL'den 2 bin 155 TL'ye çıkacak. İşte detaylar!
Ocak 2023'te sadece memurlar, asgari ücretliler, emekliler zam almayacak. Devletin sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşların maaşları da artacak. Peki kime ne kadar ödeme yapılacak? Yaşlılar, engelliler, okul okuyan öğrenciler, çocuğu olan aileler, evde bakım maaşı alanlar milyonlarca kişinin aldığı paralara zam gelecek. Zamlı tablo ortaya çıktı. Şuan 1.536,70 TL olan 65 yaş aylığı 1.799,94 TL olacak. 3.336,00 TL olan evde bakım desteği 3.907,46 TL olacak. İşte tüm ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNİN OLDUĞU LİSTE!
Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara yaklaşık 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Sosyal desteklerde geçtiğimiz günlerde yeni bir perde açıldı. Bazı desteklerde tutarlar güncellendi, kapsam genişledi. Aile ve doğalgaz destekleri artırılırken, çocuklar için yeni bir program devreye alındı. Eşi vefat eden kadınlara da ev desteği için düğmeye basıldı.