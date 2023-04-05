RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet'ten hemen başvurun!

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet'ten hemen başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek ve yardım ödemeleri sağlıyor. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik onlarca destek ödemesini devreye alarak vatandaşların yanında oluyor. Her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor ve destek programlarıyla vatandaşların yüzü güldürülüyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde tamamlanıyor.

05.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:21
2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor. Başvuruyu hemen e-Devlet'ten yapın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan ödemelerle her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor. Devlet, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak yeni ödemeleri devreye alıyor. Bu kapsamda yapılan ödemeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİ ARTTI

Devlet geçen yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptı ve 2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarını arttırdı.

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında il il değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 liraya yükseltildi.

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

Bu destek ihtiyaç sahibi vatandaşların doğalgaz faturalarını karşılamalarına yardımcı olacak.

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

Ayrıca elektrik desteği ödeme tutarları da artırıldı. 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı 180 TL ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı 216 TL ödeme yapılacak.

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