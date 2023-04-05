2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet'ten hemen başvurun!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek ve yardım ödemeleri sağlıyor. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik onlarca destek ödemesini devreye alarak vatandaşların yanında oluyor. Her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor ve destek programlarıyla vatandaşların yüzü güldürülüyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde tamamlanıyor.
05.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:21
2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor. Başvuruyu hemen e-Devlet'ten yapın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan ödemelerle her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor. Devlet, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak yeni ödemeleri devreye alıyor. Bu kapsamda yapılan ödemeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.