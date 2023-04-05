2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! e-Devlet’ten hemen başvurun!

2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor. Başvuruyu hemen e-Devlet'ten yapın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan ödemelerle her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor. Devlet, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak yeni ödemeleri devreye alıyor. Bu kapsamda yapılan ödemeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.