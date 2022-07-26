1999 yılından önce işe girmiş olanların beklediği haber! EYT’de borçlanma ile erken emeklilik! 6 milyon SGK 4/a ve 4/b SSK, Bağ-Kur’lu %32...

EYT'DE 3 FORMÜL!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili son olarak "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri" açıklamasını yapmıştı.

EYT'lilerin sorununu çözmek için 3 formül dikkat çekiyor. Bunlar maaş, prim ve yaş formülleri... Gelin birlikte bu formüllerin detaylarına bakalım...