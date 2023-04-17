1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı silbaştan! SGK tablosu açıklandı! EYT sonrası emeklilik sistemi güncellendi
AK Parti, işe giriş tarihi ve emeklilik şartlarını belirleyen yasa teklifinde önemli bir değişikliğe imza attı. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar ile 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için emeklilik şartları farklılaştı. Bu değişiklik, emeklilik hakkı kazananların yanı sıra hala emeklilik için bekleyenleri de etkiledi. AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifi ile işe giriş tarihi belirleyici bir faktör haline geldi. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 58 iken, prim ödeme gün sayısı 7000 olarak belirlendi. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için ise emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ayrıca, prim ödeme gün sayısı 7200 olarak güncellendi.
AK Parti'nin yasa teklifi sonrası, işe giriş tarihine göre emeklilik şartları farklılaştı. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar, prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde 58 yaşında emekli olabilirler. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Bu değişiklik sonrası, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar arasında emekli olanlar oldu. Ancak, prim ödeme gün sayısını tamamlayan ancak hala emekli olamayanlar da mevcut. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için ise emeklilik hakkı daha ileri bir yaşa ertelenmiş durumda.
İlk İşe Giriş Tarihi 8 Eylül 1999 ve Öncesi İçin Emeklilik Şartları
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişi için yaş şartı kaldırıldı ve bu kişilere erken emeklilik hakkı verildi.
Kadınların en az 5000 en fazla 5975 gün, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilmelerine olanak sağlanıyor.
1999 yılından sonra iş hayatına atılanların emeklilik şartları ve kademeli emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk işe giriş yapan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilmektedirler.
Bu kişilerin ayrıca 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları ve 7000 gün prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise sigorta girişi olanlar, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında emekli olabileceklerdir. Bu kişilerin de 7200 gün prim ödemesi yapmaları ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.
Ancak sadece birkaç gün, hafta veya ay farkla EYT kapsamının dışında kalanlar da bulunmaktadır. Bu kişilerin talepleri doğrultusunda kademeli emeklilik sistemi getirilmiştir. Buna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabileceklerdir.