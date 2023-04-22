8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 58 olarak belirlendi. Bu çalışanların prim ödeme gün sayısı ise 7000 olarak belirlendi. Yani, bu tarihten önce işe giren bir çalışan 58 yaşına geldiğinde ve 7000 gün prim ödemesi yaptığında emekli olabilecek. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Bu çalışanların prim ödeme gün sayısı ise 7200 olarak güncellendi.
AK Parti, emeklilik şartlarını belirleyen yasa teklifinde önemli bir değişikliğe imza attı. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar ile 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için emeklilik şartları farklılaştı. Bu değişiklik, emeklilik hakkı kazananların yanı sıra hala emeklilik için bekleyenleri de etkiledi.
İlk İşe Giriş Tarihi 8 Eylül 1999 ve Öncesi İçin Emeklilik Şartları
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişi için yaş şartı kaldırıldı ve bu kişilere erken emeklilik hakkı verildi.
Kadınların en az 5000 en fazla 5975 gün, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilmelerine olanak sağlanıyor.
1999 yılından sonra iş hayatına atılanların emeklilik şartları ve kademeli emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk işe giriş yapan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilmektedirler.