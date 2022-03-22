1999 öncesi erken emeklilik yaş hesabı düşüyor bir dilekçe yeter! Kıdem tazminatı ve EYT'de flaş detay! Kimler erken emekli olabilir?
Emeklilikle ilgili yapılan birçok düzenleme sonrasında ortaya çıkan yeni detaylar araştırılmaya başladı. Erken emekli olmak isteyenler için yeni fırsatların ortaya çıkması ise emekli olmak isteyen birçok kişiyi memnun etti. Kıdem tazminatı ve 3600 detayı ile erken emekli olmak isteyenlerin yararlanabildiği birçok formülün gün yüzüne çıkmasının ardından kimlerin bu kapsamda yer alacağı ise araştırılıyor. Öte yandan EYT konusunda yapılacak çalışmalar ise geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Peki, erken emeklilikte öne çıkan detaylar nelerdir? Nasıl erken emekli olunur? İşte detaylar
Erken emeklilikte 3600 detayı son dönemde sıklıkla konuşulmaya başladı. 15 yıllık hizmet süresi ile yapılabilecek emeklilik kapsamında yıl şartı ise dikkat çekiyor. Öte yandan 2022 yılı itibariyle Türkiye'de emeklilik alanına yapılan birçok düzenlemenin yeni dönemde nasıl bir etki yaratacağı ise merak edilmeye başladı.
👉Nasıl Erken Emekli Olunur, Kimler Erken Emekli Olabilir?
Erken emeklilikle ilgili olarak birçok kesimden SGK'lılar farklı yöntemleri ve az bilinen detayları araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilik için tüm sigorta kollarında belirli şartların sağlanması gerekiyor.
Bu şartları sağlamayanların erken veya normal sürede emeklilik hakkı elde etmesi mümkün değil. Çok sayıda vatandaş ise erken emeklilikten nasıl yararlanabileceğini araştırıyor.