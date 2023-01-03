1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca emekli 3 Ocak 2023 yani bugün açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar!