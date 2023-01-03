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Haberler Ekonomi 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Her sene Ocak ayında maaşlara zam geliyor ve 6 aylık enflasyon oranı tutarların netleşmesinde önemli bir etken oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyon tutarlarıyla beraber Ocak 2023 emekli memur maaş zammı netleşiyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekliye ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
03.01.2023 06:37 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:37
1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca emekli 3 Ocak 2023 yani bugün açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar!

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1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

TAHMİNLER NE DİYOR?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor.

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

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