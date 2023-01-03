1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Düğüm çözüldü! 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Her sene Ocak ayında maaşlara zam geliyor ve 6 aylık enflasyon oranı tutarların netleşmesinde önemli bir etken oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyon tutarlarıyla beraber Ocak 2023 emekli memur maaş zammı netleşiyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekliye ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar haberimizde!
03.01.2023 06:37 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:37
Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca emekli 3 Ocak 2023 yani bugün açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar!