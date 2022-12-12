1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor! EYT'de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Aralık ayının bitmesine 2 hafta kala EYT son dakikası merakla bekleniyor. peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar!