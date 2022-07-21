1999 - 2008 tarihleri milat! Bağkur ve 4C'liye 5.400 günle (15 yıl) erken emeklilik! 50-51-55-61 yaşında emekli aylığınıza kavuşun! Resen, kısmi, yaş haddinden emeklilik formülleri

Erken emeklilik için bazı rakamlar oldukça önem arz ediyor. Bağkur ve memurlar için 5.400 rakamı önemli. 5.400 rakamı 15 yıla tekabül ediyor. SSK'lılarda olduğu gibi Bağkur sigortalıları yani kendi mesleğini yapanlar ve şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Peki, Bağkur yaş haddinden nasıl emekli olunur? Burada erkekler ve kadınlar için 2 ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor. İşte emekliliğe dair 5.400 formülü hakkında detaylar!