1999 - 2008 tarihleri milat! Bağkur ve 4C'liye 5.400 günle (15 yıl) erken emeklilik! 50-51-55-61 yaşında emekli aylığınıza kavuşun! Resen, kısmi, yaş haddinden emeklilik formülleri
Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler gibi önemli etkenler emekliliğin kapılarının aralanmasına olanak sağlıyor. Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet vermenin sonucunda yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik için istediği şartları merak ederek araştırıyor. Bağkur ve memurlarda 15 yıl prim ödemesi yani 5.400 gün ile erken yaşlarında emekli olmak mümkün. İşte emekliliğe dair merak edilenler haberimizde!
Erken emeklilik için bazı rakamlar oldukça önem arz ediyor. Bağkur ve memurlar için 5.400 rakamı önemli. 5.400 rakamı 15 yıla tekabül ediyor. SSK'lılarda olduğu gibi Bağkur sigortalıları yani kendi mesleğini yapanlar ve şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Peki, Bağkur yaş haddinden nasıl emekli olunur? Burada erkekler ve kadınlar için 2 ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor. İşte emekliliğe dair 5.400 formülü hakkında detaylar!
BAĞ-KUR'LUYA 5.400 GÜN HAKKI
2. sihirli rakamımız 5.400. Bu rakam aslında 15 yıla tekabül ediyor. 5.400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli.
Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli olur ona bakalım. Erkekler ve kadınlar için iki ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor.