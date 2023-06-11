1999-2002 öncesine ERKEN EMEKLİLİKTE 3.perde! STAJ ve ÇIRAKLIK için düğmeye basıldı! 2'li formülle kademeli emeklilik, prim indirimi, 3600 gün...
Emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yaşı ilerlediği halde çeşitli nedenlerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler için düğmeye basıldı. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrası çalışmaları başlattı. Esnaf 5 yıl erken emekli olacak. Farklı kurumlarda çalışanların 3,5 yıl kuralı kalkacak. Anneler ve ev kadınları için hem prim desteği verilecek hem de erken yaşta emeklilik hakkı gelecek. İşte erken emeklilik beklenen düzenlemeler...
Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için düğmeye basıldı. Erken emeklilik için gelecek yeni düzenlemeler merak ediliyor. İşte staj ve çıraklık sigortası, 3600 günden emeklilik, prim indirimi ve tüm detaylar...
TÜM BAĞ-KUR'LULARI KAPSAYABİLİR
Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7.200 günde eşitlendi. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9.000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.
HEM ERKEKLERDE HEM KADINLARDA 7.200 GÜN
Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün olarak belirlendi ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulandı. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9.000'den 7.200'e çekecek.