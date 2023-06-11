1999-2002 öncesine ERKEN EMEKLİLİKTE 3.perde! STAJ ve ÇIRAKLIK için düğmeye basıldı! 2’li formülle kademeli emeklilik, prim indirimi, 3600 gün...

TÜM BAĞ-KUR'LULARI KAPSAYABİLİR

Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7.200 günde eşitlendi. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9.000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.