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Haberler Ekonomi 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! %42.35 ÜSTÜ ZAM! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! %42.35 ÜSTÜ ZAM! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

Son veri açıklandı! 18.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşti. 2022 Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2022 yılının altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyor. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artıyor.İşte kalem kalem memur emekli Temmuz maaş zammı!

takvim.com.tr
04.07.2022 12:35 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:36
%40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

Son veri açıklandı! 18.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşti. 2022 Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2022 yılının altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyor. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artıyor.İşte kalem kalem memur emekli Temmuz maaş zammı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
%40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

%40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

Zam oranları bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri zam oranını netleştirdi.

%40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı yüzde 4,95 oldu.

%40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz 2022 dönemi için maaşlarına yüzde 42,35 oranında zam aldı.

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