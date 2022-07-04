1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! %40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!
Son veri açıklandı! 18.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşti. 2022 Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2022 yılının altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyor. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artıyor.İşte kalem kalem memur emekli Temmuz maaş zammı!
04.07.2022 09:33 - Son Güncelleme: 04.07.2022 09:34
Toplamda 18 milyona yakın emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oldu. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı belli oldu. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran enflasyon rakamlarıyla birlikte kalem kalem hesaplandı. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay sonuna doğru alacak. Peki, Temmuz emekli ve memur zammı ile maaşlar kaç TL oldu? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar? İşte kalem kalem memur emekli Temmuz maaş zammı!