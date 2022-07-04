1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı! %40 ÜSTÜ ZAM! Düğüm çözüldü: 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!