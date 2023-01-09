1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT'li olacaklar listesi açıklandı! EYT'de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla süre...
EYT'de kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilikle ilgili tüm detaylar netleşirken primi tamamlamayanlar çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatını yakalayacak. Peki, kimler erken emekli oalcak? İşte tüm detaylar!
EYT ile ilgili tüm detaylar netleşirken yasalaşma süreci bekleniyor. Öte yandan SSK'lılar için 3600, Bağkur'lular için ise 5.400 gün primle emeklilik modeli merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bir EYT'linin kısmi emeklilikten yararlanması için 3 şartı tamamlaması gerekiyor. Şu anda yasalarımızda kısmi emeklilik kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı olarak belirlenmiş durumda. Ancak EYT düzenlemesiyle bu şartlar son anda değiştirilebilir. Peki, kısmi emeklilik için şartlar neler? EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? İşte detaylar!
PRİMİ TAMAM OLMAYANA KISMI EMEKLİLİK
Sabah'ta yer alan habere göre, eğer EYT yasası ile kısmi emeklilik dahil 8 Eylül 1999 öncesine tümüyle dönülürse çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatı doğacak.
Kısmi emeklilik nedir? EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.