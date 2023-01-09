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Haberler Ekonomi 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT'li olacaklar listesi açıklandı! EYT'de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla süre...

1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT'li olacaklar listesi açıklandı! EYT'de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla süre...

EYT'de kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilikle ilgili tüm detaylar netleşirken primi tamamlamayanlar çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatını yakalayacak. Peki, kimler erken emekli oalcak? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
09.01.2023 19:25 - Son Güncelleme: 09.01.2023 19:25
EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

EYT ile ilgili tüm detaylar netleşirken yasalaşma süreci bekleniyor. Öte yandan SSK'lılar için 3600, Bağkur'lular için ise 5.400 gün primle emeklilik modeli merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bir EYT'linin kısmi emeklilikten yararlanması için 3 şartı tamamlaması gerekiyor. Şu anda yasalarımızda kısmi emeklilik kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı olarak belirlenmiş durumda. Ancak EYT düzenlemesiyle bu şartlar son anda değiştirilebilir. Peki, kısmi emeklilik için şartlar neler? EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? İşte detaylar!

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EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

ŞARTLARI TAMAMLAYAN KADEME KADEME EMEKLİ OLACAK

Yaş sınırı kalktı. EYT yasası ile prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için 8 Eylül 1999'dan önceki dönem gibi olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini (Yıl) dolduramayan EYT'liler şartları tamamladıkları zaman emekli olabilecek.

EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

PRİMİ TAMAM OLMAYANA KISMI EMEKLİLİK

Sabah'ta yer alan habere göre, eğer EYT yasası ile kısmi emeklilik dahil 8 Eylül 1999 öncesine tümüyle dönülürse çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatı doğacak.

EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

Kısmi emeklilik nedir? EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.

EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

DÜŞÜK PRİMLE YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATI

Belirli bir süre çalışarak prim biriktirmiş daha sonra ise iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar için kısmi emeklilik, yani yaştan emeklilik imkanı var.

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