1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! EYT'siz 1800 günle erken emeklilik! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Erken emeklilik imkanı hakkında aramalar hız kazandı. Erken emeklilik avantajları arasında; kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Bunlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün kılınıyor. Bu kapsamda kendi durumunuzu iyi bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Yaşınız, işe giriş tarihiniz, ödediğiniz primler erken emeklilik hakkınızın ne derece yüksek olduğunu belirliyor. Bazı durumlarda 1800 günle erken emeklilik imkanına sahip olabilirsiniz. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar!