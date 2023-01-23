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Haberler Ekonomi 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! EYT'siz 1800 günle erken emeklilik! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! EYT'siz 1800 günle erken emeklilik! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı geldi. Çalışanlar erken emeklilik şartlarını bir an önce yerine getirip emekli olmak istiyor. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Peki, kimler 1800 günle erken emekli olacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
23.01.2023 21:44 - Son Güncelleme: 23.01.2023 21:44
EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Erken emeklilik imkanı hakkında aramalar hız kazandı. Erken emeklilik avantajları arasında; kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Bunlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün kılınıyor. Bu kapsamda kendi durumunuzu iyi bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Yaşınız, işe giriş tarihiniz, ödediğiniz primler erken emeklilik hakkınızın ne derece yüksek olduğunu belirliyor. Bazı durumlarda 1800 günle erken emeklilik imkanına sahip olabilirsiniz. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar!

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EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğrayan veya engelli kişiler daha düşük primle ve gün sayısıyla emekli olabiliyor. 3600 günden az emekliliğe malulen yani sağlık sebebiyle emeklilik adı veriliyor.

EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

RAPOR ALMAK ŞART

1800 günden emekli olabilmek için en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak.

EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Bu raporu almak için SGK merkezlerine başvurmak gerekiyor. SGK'nın sevkiyle görevlendirilmiş hastanelere gidebilirsiniz. Bu raporu aldıktan sonra malulen emeklilikte gün şartına bakılıyor.

EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

1800 GÜN ŞART

Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olsa bile, malulen emeklilikte en az 1800 gün prim ödenmesi gerekiyor.

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