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Haberler Ekonomi 1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Emeklilik hayali kuran çalışanlar için beklenen müjde sonunda geldi! Artık bazı durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Ancak erken emeklilik için en önemli faktör, işe giriş tarihi oluyor. Belirli bir tarihten önce sigortalı olanlar için yaş koşulu da düşüyor. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşına kadar inme imkanı söz konusu oluyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
26.06.2023 07:26 - Son Güncelleme: 26.06.2023 07:26
1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Son açıklamalara göre, gereken şartları sağlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran herkes bundan faydalanabilecek. Artık sadece 12 ay içinde emekli olma imkanı doğacak. Kadınlar 6 yıl, erkekler ise 1 yıl daha erken emekli olabilecekler. Erken emekli olmayı düşünen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanmasıyla 6 yıl kazanabilecekler. Bu fırsatı kullanırken bir yandan da paranızı koruyabilirsiniz. İşte erken emeklilikle ilgili detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var.

1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Özellikle ağır işlerde çalışanlar açısından erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.

1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor.

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