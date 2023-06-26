1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar! 5000 primle EYT şart değil! SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Son açıklamalara göre, gereken şartları sağlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran herkes bundan faydalanabilecek. Artık sadece 12 ay içinde emekli olma imkanı doğacak. Kadınlar 6 yıl, erkekler ise 1 yıl daha erken emekli olabilecekler. Erken emekli olmayı düşünen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanmasıyla 6 yıl kazanabilecekler. Bu fırsatı kullanırken bir yandan da paranızı koruyabilirsiniz. İşte erken emeklilikle ilgili detaylar!