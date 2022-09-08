1998-1999-2000'de işe başlayan EYT'li sayılmayacak! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! EYT Türkiye modelinde YENİ 6 ölçüt!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti. Bu açıklamalar EYT'lileri heyecanlandırdı. Tek model üzerindeki çalışmalarda teknik hazırlıklar yapılıyor ve 6 başlıkta değerlendirme yapılıyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de tek model ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte yaşa takılanalarla ilgili son durum!