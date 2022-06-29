1997, 2000, 2002, 2008'de sigorta girişi olanlar! EYT koşuluna gerek yok! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C'liler...

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile ilgili yolları arıyor. Bu anlamda nasıl erken emekli olunur? Sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasında. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. İş hayatında kadınların annelerin daha fazla yer edinebilmesi için pek çok avantaj sağlanıyor. Doğum izni ve süt parası erkek çalışanlara da tanınan haklar arasında bulunuyor. Bu haklardan evlat edinen kişiler de yararlanıyor. Ayrıca erkek çalışanlar askerlik borçlanlası yaparak emeklilik tarihlerini iki yıl öne çekebiliyor. İşte EYT olmadan erken emeklilik yolları haberimizde!