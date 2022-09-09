1997-1998-1999 sigortalılar! EYT'liye TEK modelde 6.259 TL üstü YÜKSEK maaş hesabı geldi! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) eksiksiz prime yaş şartı İPTAL!

EYT'DE MAAŞ NASIL BELİRLENECEK?

EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor.