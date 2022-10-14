1996-1997-1998 sigorta başlangıcı primle erken emeklilik bulmacası TIK ÇÖZÜLDÜ! EYT'linin kılavuzu GÜNCELLENDİ! EYT'siz sayılan 38-39-40 yaşa BİLGİ GRAFİĞİ!

Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. Ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız.