19,95 TL’den sofranıza geliyor! A101 aktüel katalog 17 Şubat’ta 14 farklı kategori ile satışta! Poşetinizi hazırlayın…

Her Perşembe sabahın erken saatlerinde vatandaşların gittiği A101 marketler bu hafta da pek çok ürünü uygun fiyatla evinize getiriyor. Kahvaltılık ürünlerden diğer gıda çeşitlerine, giyimden oyuncaklara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ekipmanlarına, televizyondan beyaz eşyaya, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoriden ürünleri A101'de bu Perşembe bulabilirsiniz. Stoklar bitmeden yetişmek isteyenler şimdiden A101 aktüel katalog 17 Şubat'ı incelemek istiyor, haberimizden ulaşabilirsiniz.