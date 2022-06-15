1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2008'de sigorta girişi olanlar! EYT şart değil! 48- 49- 50 - 55 yaşında erken emeklilik mümkün! 4A 4B prim ödeyenler...
Kadın ve erkek hiç fark etmiyor! Peş peşe açıklandı. Lüzumlu şartları taşıyan ve SGK'ya başvuranlar yararlanıyor. 12 ay çoktan maaş alma olanağı doğuyor. Hanımlara 6 yıl, erkeklere ise 1 yıl erken emekli olma olanağı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 sene kazanıyor. Erken emeklilik amacıyla bu fırsatı kullanırken paranızı da koruyabilirsiniz. Öte yandan erken emekli eden bazı meslekler bulunuyor. İşte erken emekliliğe dair detaylar!
Tüm çalışanlar kısa zaman içinde emekli olmanın hayalini kuruyor. Beklenen emeklilik müjdesi geldi. Bazı durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar inme durumu söz konusu oluyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!
Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var. Özellikle ağır işlerde çalışanlar açısından erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.
Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yıpranma hakkının detaylarını yazdı. İşte konun ayrıntıları...
YASADA MESLEKLER SIRALANIYOR
Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 20 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor. Dolayısıyla sizin de erken emeklilik imkanından yararlanabilmeniz için bu mesleklerden birisinde görev yapıyor olmanız lazım.