1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2008'de sigorta girişi olanlar! EYT şart değil! 48- 49- 50 - 55 yaşında erken emeklilik mümkün! 4A 4B prim ödeyenler...

Tüm çalışanlar kısa zaman içinde emekli olmanın hayalini kuruyor. Beklenen emeklilik müjdesi geldi. Bazı durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar inme durumu söz konusu oluyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!