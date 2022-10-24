1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya geçit kapısı! Aralık müjdesi geldi, EYT'li FORMÜLSÜZ emeklilik çıktı!
EYT son dakika haberleri: Heyecanla beklenene EYT düzenlemesi Aralık ayında meclise gelecek. EYT düzenlemesi beklenirken vatandaşlardan gelen sorular ve yanıtları dikkat çekti. Gündemde EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor, ilk maaş ne zaman verilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak, kimler yüksek maaş alacak? soruları yer alırken borçlanma yöntemiyle de emeklilik yolu açıldığını duyanlar detayları araştırmaya başladı. İşte EYT ile ilgili vatandaşların soruları ve cevaplar...
Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan bekliyordu! EYT düzenlemesi Aralık ayında tamamlanacak. Son gelişmeler yakından takip edilirken, sigortalı çalışmaya 1999 sonrasında başlayan vatandaşlar kapsama nasıl girebileceklerini merak ediyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller çok konuşuldu. 2000 öncesi primi olanların kafası rahat! 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada elzem. Dikkat! Emekli aylığını yükseltmek için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmak önemli. İşte detaylar...
SORU: Özel bir bankanın Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Acaba babamdan yetim maaşı alabilir miyim? Sevim YILDIZ
CEVAP: Babanızdan yetim aylığı alıp alamayacağınız, babanızın tabi olduğu sigortalılık statüsüne göre değişir. Şayet babanız Emekli Sandığı'ndan emekliyse, babanızdan yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak babanız SSK veya Bağkur'dan emekliyse, babanızdan yetim aylığı alamazsınız.
BORÇLANMAYLA EYT'Lİ OLUR MUYUM?
SORU: 1 Ocak 1970 doğumluyum. 1990 yılından işe girişim var. Ancak içerisinde hiç prim yok. Uzun vade primim 20 Nisan 2000'de ödenmeye başlamış olup 7056 gün primim var. Askerliğimi 18 ay yaptım. Askerlik borçlanmasıyla girişim 20 Ekim 1998 olacak. Bu takdirde emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT'li) sayılır mıyım? M. KARAARSLANBEY
CEVAP: Askerliği borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 18 ay geri gider ve emeklilik için; 25 yıl sigorta süresi, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Normalde borçlanmadan sonra EYT'li sayılmanız gerekir. Ancak EYT yasa tasarısının Aralık 2022 ayında bitirilerek TBMM'ye sunulacağı açıklandı. Sorunuzun EYT kısmına EYT esaslarının belli olacağı Aralık 2022'de cevap vermek daha doğru olur.
CEVAP: Memuriyete başlama tarihiniz ile SSK prim ödeme gün sayınızı bildirmemişsiniz. Sorunuzu 1 Temmuz 1996'dan memur olduğunuz tarihe kadar ara vermeden prim ödediğiniz varsayımına göre cevaplandıracak olursak, Emekli Sandığı'nda emekli olmak için: 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. EYT yasasının 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekliliği 2 ila 18 yıl arasında uzayan sigortalıları kapsaması bekleniyor.