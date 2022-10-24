1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya geçit kapısı! Aralık müjdesi geldi, EYT’li FORMÜLSÜZ emeklilik çıktı!

BORÇLANMAYLA EYT'Lİ OLUR MUYUM?

SORU: 1 Ocak 1970 doğumluyum. 1990 yılından işe girişim var. Ancak içerisinde hiç prim yok. Uzun vade primim 20 Nisan 2000'de ödenmeye başlamış olup 7056 gün primim var. Askerliğimi 18 ay yaptım. Askerlik borçlanmasıyla girişim 20 Ekim 1998 olacak. Bu takdirde emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT'li) sayılır mıyım? M. KARAARSLANBEY

CEVAP: Askerliği borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 18 ay geri gider ve emeklilik için; 25 yıl sigorta süresi, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Normalde borçlanmadan sonra EYT'li sayılmanız gerekir. Ancak EYT yasa tasarısının Aralık 2022 ayında bitirilerek TBMM'ye sunulacağı açıklandı. Sorunuzun EYT kısmına EYT esaslarının belli olacağı Aralık 2022'de cevap vermek daha doğru olur.