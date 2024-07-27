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1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın! 11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik

Milyonlarca kişinin ortak hayali olan emeklilik, çeşitli yollarla mümkün hale geliyor. Özellikle az prim ödeyip, emeklilik şartlarını yerine getirmekte zorlananlar için "kısmi emeklilik" umut oluyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve hangi yeni düzenlemeler yolda? İşte, az primle emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler!

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 13:24
1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın! 11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik 1

Kısmi emeklilik tam emeklilik şartlarını sağlayamayan ancak belirli bir süre prim ödemesi yapmış sigortalılara tanınan bir hak. Bu yol çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre, emeklilik için gereken prim gün sayısı farklılık gösteriyor.

1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın! 11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik 2

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik sistemi, belirli bir prim ödeme süresini tamamlayan vatandaşlara emeklilik kapısını aralıyor.

1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın! 11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik 3

Bu kapsamda, 10 yıl yani 3600 prim günü ödeyen sigortalılar için emeklilik mümkün.

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