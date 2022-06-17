1993 - 1994 -1995 - 1999'dan 2008'e kadar sigortalı olana 6 yıl erken emeklilik! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!
Emekli olarak yaşlılık dönemini garanti altına almak isteyen ve bu amaç uğruna da yıllarca çalışıp didinen ülke vatandaşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu, belirlemiş olduğu formüller kapsamında atılması gereken adımları atan tüm vatandaşların, 6 yıla kadar erken emekli olabileceklerini duyurdu. İşte SGK'nın erken emeklilik formüllerine ilişkin ayrıntılar...
17.06.2022 11:15 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:17
Emekli olmak için gün sayan vatandaşlara, SGK'dan müjde geldi: Henüz işgücü yerinde iken sigortalı işlerde çalışan tüm ülke vatandaşları, bir nevi yaşlılıklarına yatırım yapmaktalardır. Sigorta girişlerinin yapılması ve prim ödemelerinin kayda geçmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getiriliyor olması anlamını taşımaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik hesaplamalarını ana bir formül üzerinden fakat kişiye özel olarak gerçekleştirmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu pek çok farklı değişken çerçevesinde ele alınan emeklilik durumunu kişi özelinde planladığı için bazı gruplarda yer alan vatandaşların da erken emekli olma hakkına sahip olduklarını duyurmuştur.