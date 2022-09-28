19.90 TL'ye 1 LT AYÇİÇEK YAĞI KAMPANYASI! O markette şoke eden fiyat! Sucuk, yağ, çay, peynirde DEV İNDİRİM! 29 Eylül Bizim Toptan, Tarım Kredi, A101...
Ayçiçek yağı o markette 19.90 TL'ye satılıyor. Kapı önünde sıra olacak! Bizim Toptan Market, A101, Tarım Kredi Market Eylül sonu indirimleri başladı. DEV indirimlerin ardından vatandaşlar katalog ve indirimli ürünler hakkında araştırmalara başladı. İşte 28-29 Eylül indirimli ürünler listesi...
28.09.2022 17:15 - Son Güncelleme: 28.09.2022 17:15
Bizim Toptan, Tarım Kredi Market ve A101'de görülmemiş indirimler başladı. Eylül sonu itibariyle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar resmen yarıya indi. İşte 29 Eylül güncel indirimli ürünler listesi....