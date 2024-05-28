SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

1990 1996 1999 2006 gün hesap cetveli! SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş grafiğiniz

Yoğun çalışma temposu ve şehir hayatının stresi çoğu insanı erken emeklilik hayalleri kurmaya itiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenler için esnek emeklilik şartları sunuyor. Esnek emeklilik sistemi belirli prim ve yaş şartlarını yerine getirerek emeklilik yaşınızı öne çekmenize olanak tanıyor. Şimdi bu şartları hep birlikte inceleyelim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:27 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:27
1990 1996 1999 2006 gün hesap cetveli! SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş grafiğiniz 1

Erken emeklilik doğru planlama ve bilinçli adımlar gerektiren bir süreçtir. Bu süreç sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. SGK'nın sunduğu esnek şartlar, vatandaşların bu süreci daha kolay yönetmelerini sağlıyor.

1990 1996 1999 2006 gün hesap cetveli! SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş grafiğiniz 2

ERKEKLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme ve 60 yaş.
09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş.
24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş.

1990 1996 1999 2006 gün hesap cetveli! SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş grafiğiniz 3

24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş.
24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş.
24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş.

SON DAKİKA