1990-1991-1992-1993-1998-2000 sigorta başlangıcıyla EYT sizin! 44-45-46 yaş tablosu belirlendi! EYT’lilere yılbaşında KESİN EMEKLİLİK yolu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıklar sürerken, düzenleme için Aralık ayı işaret edildi ve Meclis'e o tarihler arasında sevk edilmesi planlanıyor. Vatandaşlar EYT kapsamında olup olmadığını merak ederken diğer yandan 18 yaş altında işe başlayan kesim yasadan yararlanacak mı merak ediyor. Stajyerler kapsama girecek mi? EYT'lilerin emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte soru ve cevaplar...