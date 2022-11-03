1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler SGK hizmet dökümünde... ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa emekli maaşınız yanacak!
EYT'de sigorta dökümündeki 'S', 'Ş' ve 'K' harflerine dikkat edin! Emeklilikte yaşa takılan milyonları ilgilendiriyor. Kritik uyarı geldi. Torbadaki bu kişiler EYT'li olamayacak! 'S', 'Ş' VE 'K' harfleri varsa emekliliğiniz yanabilir. EYT ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken kimler EYT'li, kimler EYT'den yararlanamayacak merak ediliyor. EYT düzenlemesinin paylaşılmasına az bir süre kala emekli olma hayalini kuran vatandaşlar için kodlar konusunda uyarıldı. 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi hakkında o detaylara kulak verin. İşte ayrıntılar....
Yaşa takılan 4 milyonun üzerinde EYT'liler duyurulacak düzenlemeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler için Aralık ayını işaret ederken, sigorta dökümünde yazan 'S', 'Ş' ve 'K' harfleri için önemli uyarılar yapıldı. Hizmet dökümünde bu kod olanla çok dikkat etsin! Peki 'S', 'Ş' VE 'K' hafleri ne anlama geliyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmenin detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT formülüyle ilgili "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var.