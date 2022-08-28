1976, 1979, 1980, 1985, 1999'da işe girenler yaş şartından kurtuluyor! EYT'ye YENİ Türkiye modeli geliyor! 44-45-46-47-52 yaşında emeklilik! 5000, 5075, 5150, 5450 primi dolduran...

EYT çalışmaları hakkında son gelişmeler yaşa takılan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, EYT için masada sadece tek bir formülün üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu kapsamda ele alınan formülde, erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün prim çalışmasının ön planda olduğu söyleniyor. Peki, EYT için üzerinde durulan tek formül ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli edilecek? İşte son gelişmeler haberimizde!