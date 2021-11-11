196.000 TL altı sıfır otomobil fiyat tablosu! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru!

196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru başladı. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu nedenle Kasım 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaktadır.