196.000 TL altı sıfır otomobil fiyat tablosu! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru!
Sıfır araba otomobil fiyatlarında yeni kampanyalar duyuruluyor. Bazı modellerde 5-10 bin TL'ye indirim var. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektedir. En ucuz arabalarda kampanya sürüyor. Fiyatları inceleyip araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere uğruyor. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek.
11.11.2021 13:01
- Son Güncelleme: 11.11.2021 13:03
196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru başladı. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu nedenle Kasım 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaktadır.