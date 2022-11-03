19 ilde ACİL KPSS'siz tecrübesiz 18-48 yaş arası personel alınacak! 9.350 TL maaşla okula, özel ve kamu sektörüne... İŞKUR sarı alarmı çaktı!

ŞARTLAR

İşbaşı eğitim programı iş ilanlarına başvuru yapacak adaylar için İŞKUR'da kayıtlı olarak işsiz olma, 15 yaşını geçmiş olma, işverenin herhangi bir akrabası olmama, emekli olmama, en az 1 yıldır sigortasız olmak, daha önce herhangi bir kurstan mezun olmama, programa katılmasına engel herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması ile alım yapılacaktır.